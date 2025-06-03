Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde kentin birçok noktasında kurulan tezgâhlarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı tezgâhlar özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Bayram hazırlıklarını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar alışverişlerini erkenden yapmayı tercih ederken, esnaf da oluşan yoğunluktan memnun. Fiyatların geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na oranla değişmediğini belirten esnaf, satışların ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyor.

"Bayramın atmosferi çok güzel"

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da çarşı ve pazarda yoğunluk yaşandığını belirten Ferdi Akcan isimli vatandaş, "Şeker fiyatları geçtiğimiz bayramla aynı. Fiyatlar 100 liradan başlıyor. Bu bayramda 5 kilo şekerleme almayı düşünüyorum. Geçtiğimiz bayramda daha fazla şeker almıştık. Bu Kurban Bayramı olduğu için daha az ev ziyareti olur diye düşünüyorum" dedi.

Esnaf Sedat Ağırbaş ise piyasaya göre uygun fiyatlarla şeker sattıklarını dile getirerek, "Fiyatlarımız 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Piyasanın çok altında şeker satıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz genellikle 10 ila 20 kilogram arasında şeker alıyor. Köylerde bayram ziyaretleri eskisi gibi devam ederken, şehirlerde bu ziyaretler daha az yapılmakta. Bayram yoğunluğu ise bugünden itibaren başladı" diye konuştu.