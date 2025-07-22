Van’ın Tuşba ilçesinde ikamet eden iki çocuk babası Veysel Polater (35), göğüs ve baş ağrısı ile halsizlik şikayetleri üzerine ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Polater’e "aort anevrizması" teşhisi konuldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından ameliyata alınan hasta, yaklaşık 4 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.

Polater’in aort damarındaki anevrizma, Bentall adı verilen cerrahi yöntemle onarıldı. Ameliyat sonrası hastanede bir hafta boyunca kontrol altında tutulan hasta, taburcu edilerek evine gönderildi.

"Zor bir operasyon olmasına rağmen başarıyla tamamlandı"

Konuya ilişkin konuşan Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin, poliklinik kontrollerinde hastanın aort damarında 49 milimetrelik bir genişleme tespit ettiklerini belirtti. Daha sonra operasyon planı yaptıklarını ifade eden Op. Dr. Sezgin, "Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdiğimiz ameliyat, tıpta ‘Bentall’ olarak adlandırılan; aort kapağı, koroner bypass ve aort damarının birlikte değiştirildiği kapsamlı bir ameliyattı. Kalp merkezimizde gerçekleştirdiğimiz 9’uncu Bentall ameliyatıydı. Zor bir operasyon olmasına rağmen başarıyla tamamlandı. Veysel şu an sağlığına kavuştu ve kontrolleri yapıldı. Bugün taburculuk günü" dedi.

"Tüm zorluklara rağmen başarılı bir ameliyat oldu"

Bu tür ameliyatlarda erken kararın önemine dikkat çeken Sezgin, "Çünkü Veysel’in kalbinde sadece iki yaprakçıklı bir kapak vardı. Bu durum, aort diseksiyonu (damar yırtılması) riskini artırıyor. Erken tanı koyup müdahale etme kararımız da bu riskin önüne geçmek içindi. Ailesiyle görüştüğümüzde merkezimizi tercih ettiler ve burada başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık dört saat sürdü. Tek bir koroner bypass değil, aynı anda aort kapağı, aort kökü ve çıkan aort (asendan aort) değiştirildi. Bu da operasyonu oldukça kompleks hale getiriyor. Ancak tüm zorluklara rağmen başarılı bir ameliyat oldu ve hastamız sağlığına kavuştu. Merkezimizi tercih eden tüm hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kalp ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye geldiğini ifade eden Veysel Polater, burada yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.