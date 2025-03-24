Kış aylarında bolca tüketilen balığın, havaların ısınmasıyla ve Ramazan ayıyla beraber tüketimi azaldı. Rağbet görmeyen balıklarda fiyatlar düştü. Fiyatı en çok düşen balık ise Van Balığı ve ardından hamsi oldu.

Mevsimsel olarak tüketimi değişen balıklar özellikle kış aylarında tezgahlarda çeşitliliğiyle iştah kabartırken, havaların ısınmasıyla beraber bu durum tam tersine dönüyor.

Bazı balık çeşitlerinde 50 ila 100 TL arasında fiyat düşerken bazı balıklarda ise fiyatlar aynı kaldı. Kış aylarında 120 TL’ye kadar alıcı bulan Van Balığı (İnci Kefali) tezgahlarda 50 TL ile 70 TL arasında satılıyor. Zaman zaman kilo fiyatı 250 TL’ye kadar çıkan hamsi ise şu an 100 TL ile 150 TL arasında satılıyor.

HAVALAR ISINDI BALIK TÜKETİMİ AZALDI

Balıkçı esnafları ise, “Hem Ramazan ayı hem de hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber mevsimsel olarak hem çeşitliliğin hem de tüketimin azaldığını” ifade ediyor.

Van’da güncel balık fiyatları (KG) şöyle;

Van Balığı: 50 TL ile 70 TL arası

Hamsi: 100 TL ile 150 TL arası (şoklu)

Çupra: 350 TL

Levrek: 350 TL

Alabalık: 250 TL

Sarı kanat: 250 TL

İstavrit: 250 TL

Palamut: 250 TL

Karadeniz somon: 250 TL

Norveç somon: 750 TL