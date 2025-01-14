Bağımlılıkla Mücadele, Önleme ve Tedavi süreçlerine ilişkin, bilimsel çalışmalar ve uygulamaların ele alınacağı sempozyum Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

İnsan sağlığını bozan etkiler ile kişiyi kontrol mekanizması zayıf, insani değer ve prensiplerden yoksun sayan bağımlılığın önüne geçmek için yapılan çalışma ve ülke genelinde yürütülen faaliyetlerle bireylerin; tüm bağımlılık yapıcı madde ve davranışlardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Van’da ikinci defa düzenlenecek sempozyum ile bağımlılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, farkındalık oluşturulmak isteniyor.