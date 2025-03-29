On bir ayın sultanı Ramazan ayının son gününde ATM’ler önünde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Dün itibariyle bayram tatilinin başlamasıyla şehir merkezindeki cadde sokaklarda büyük hareketlilik yaşanıyor.

Kentin en işlek cadde sokaklarında bayram alışverişine çıkan vatandaşlar ve esnaflar çarşı merkezinde yoğunluk oluşturuyor. Ayrıca bazı banka ATM’leri önünde ise uzun kuyruklar oluşuyor.

Şehir merkezindeki ATM önlerinde sıraya giren vatandaşlar, para çekmek veya diğer işlemler için dakikalarca beklemek durumunda kalıyor.

Vatandaşlar alışveriş yapabilmek ve diğer banka işlemlerini tamamlayabilmek için ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluştururken, yoğunluğun bugün geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.