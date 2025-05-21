Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği tarafından, mezunları bir araya getirecek önemli bir organizasyon gerçekleştirilecek. Yarın ilki düzenlenecek olan panelde, Atatürk Lisesi mezunları hem geçmişi hatırlayacak hem de tecrübe paylaşımı yapma imkanı bulacak.

22 Mayıs’ta (yarın) Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek olan “Geçmişten Geleceğe Van Atatürk Lisesi Paneller Dizisi”nin moderatörlüğünü Prof. Dr. Suvat Parin yapacak.

KONUŞMACILAR

Panele; Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Fethi Soyalp, Doç. Dr. Mustafa Bilici, Doç. Dr. Metin Eren, Doç. Dr. Mehmet Baki Bilik ve Araştırma Görevlisi İsmail Derrida Kıran konuşmacı olarak katılacak.

Prof. Dr. Menaf Turan “Bir Pansiyon Öğrencisinin Gözünden Van Atatürk Lisesi”, Prof. Dr. Fethi Soyalp “Köklerinden Geleceğe: Bir Mezunun Anıları ve Hayat Dersleri” başlıklarıyla sunum yapacak.

Doç. Dr. Mehmet Baki Bilik’in “Atatürk Lisesinin Kredili Sistemle İmtihanı: 1994 – 1997 Yılları” konusunu dinleyicilere aktaracağı panelde, Doç. Dr. Metin Eren “Umuda Açılan Kapı: Van Atatürk Lisesi” başlığında konuşacak.

Panelde Doç. Dr. Mustafa Bilici “Pansiyon Yaşamının Eğitim Üzerindeki Etkileri: Van Atatürk Lisesi Örneği” sunumunu gerçekleştirecek ve son olarak da Araştırma Görevlisi İsmail Derrida Kıran “Eğitime Adanmış Efsane Müdür: Servet Aydınoğlu”nu anlatacak.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, paneller dizisine ilişkin yaptığı açıklamada; “77 yıllık köklü bir geçmişe sahip Van Atatürk Lisesi, bizler için büyük bir değer taşıyor. Bu panellerle, mezunlarımızın öneri ve deneyimlerini yeni nesillere aktararak lisemizin mirasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” demişti.

Söz konusu paneller dizisinin ilki yarın saat 09.30’da başlayacak. Programa okulun tüm mezunları davet edildi.