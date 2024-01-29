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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 101 bin 126 şahıs ve 98 bin 106 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 1, dolandırıcılıktan 5, hırsızlıktan 5, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan ise 23 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanmış olup 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 3 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 şahıs yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.