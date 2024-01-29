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Günlük yaşantımızda sıkça tükettiğimiz içeceklerin sağlığımıza etkisi üzerine yapılan araştırmalar, bazı içeceklerin beklenenden çok daha fazla zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, dünya genelinde tüketilen içecekleri inceleyerek en riskli olanları belirledi. Bu içeceklerin içinde bulunan katkı maddeleri, şeker miktarı ve diğer zararlı bileşenler uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açabilir. İşte dünyanın en zararlı içecekleri listesi...

DÜNYANIN EN ZARARLI 7 İÇECEĞİ

1) KOLA

2) SICAK ÇİKOLATA

3) MİLKSHAKE



4) ENERJİ İÇECEĞİ

5) YAPAY MEYVE SULARI

6) ALKOL

7) SÜT TOZLU KAHVE

