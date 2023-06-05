Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 23 yıl hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalanmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı ve yakalama kaydı bulunan 1 adet araç ele geçirilmiştir.

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanmıştır. Hırsızlık suçlarından ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.iha