Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 51 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet kamyon, 1 adet otomobil, 1 adet minibüs, 1 adet cep telefonu, 2000 TL nakit para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 17 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha