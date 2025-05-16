Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı verilere göre Türkiye geneli trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu, Van’da ise trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 90 bin 887 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı raporlarına göre bu dönemde Türkiye geneli trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 191 bin 983 oldu, aynı dönemde Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 514 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye genelinde Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı.

VAN’DA BULUNAN MOTORLU TAŞITLARIN DAĞILIMI

2025 Nisan sonu verilerine göre Van’da 35 bin 344 otomobil, 6 bin 214 minibüs, 854 otobüs, 23 bin 652 kamyonet, 5 bin 880 kamyon, 8 bin 407 motosiklet, 9 bin 697 traktör ve 839 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

2025 yılı Mart sonu verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 90 bin 373 iken, Nisan ayında bu sayı 90 bin 887’ye yükseldi.

2025 Nisan’da Van’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısının aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısına oranı yüzde 0,27 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Van’da 2 bin 416 motorlu kara taşıtın ise devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların bin 131’i otomobil, 154’ü minibüs, 8’i otobüs, 803’ü kamyonet, 71’i kamyon, 137’si motosiklet, 110’u traktör ve 2’si özel amaçlı araçlardan oluştu.

Bu verilere göre, Van’da ikinci el araç piyasası bir önceki aya göre hareketlilik kazandı.