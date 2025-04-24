VASKİ, 48 kilometre uzunluğundaki 1.500 mm'lik ana içme suyu terfi hattında oluşan 13 arızanın onarılması için iki gün önce çalışma başlatmıştı. İçme Suları Dairesi Başkanlığının organizasyonunda büyük su kaybına neden olan arızaların giderilmesi için aralıksız çalışan içme suyu ekipleri, söz konusu arızaları planladığı sürede tamamladı.

Yapılan çalışma ile vatandaşı mağdur etmeden su kayıplarına son verilirken, ana su hattına yeniden su verilmeye başlandı.

VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Van’ın ana su içme hattında oluşan 13 arızayı kısa zamanda onardığı için çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.