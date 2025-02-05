Alabalık üretiminin oldukça yaygın olduğu Van'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Çatak ve Gevaş ilçelerindeki işletmelerde alabalık sağımı yaptı. Çalışmalar sırasında üreticilere alabalık sağımı, yumurta ve yavru bakımı konularında bilgilendirmede de bulunuldu.

Van'da barajlarda 8, karada ise 31 adet olmak üzere toplam 39 alabalık tesisinin olduğunu belirten Van tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bu tesislerin projedeki tam kapasitelerinin yaklaşık 3 bin 930 ton olduğunu söyledi. Van'da yer alan tesislerde her yıl yaklaşık 2 bin 500 ila 2 bin 600 ton arasında üretimin gerçekleştiğini vurgulayan Demir, "Bu 39 işletmenin 10 adedinde yaklaşık 40 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleşmektedir.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak bu tesislerde denetimler yaparak, balıkçıları bilgilendirmekteyiz. İlimizde alabalık sağımı, eylül ve ekim ayında fotoperyot; aralık, ocak ve şubat aylarında da normal sağım olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu dönemde sağımlara katılarak hem alabalıkların sağımını yapmaktayız hem de sağımdan yumurtasına, yavru bakımından yemlemesine kadar bütün aşamalarda üreticilerin yanındayız" dedi.

Kırkçeşme Alabalık Tesisinin 2016 yılında faaliyete geçtiğini aktaran işletme sahibi Ferdi Öztunç ise 2021 yılında devlet desteği alarak tesisi kapalı devre sistemi haline getirdiğini ifade ederek, "Tesisimizi Doğu ve Güneydoğudaki en büyük kapalı devre sistemi kuluçkahane haline getirdik. Devletin desteği bizim için çok önemli. Şu an yaklaşık 200 KW enerji ile kapalı devre sisteminin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz.

Burada yıllık yaklaşık 8 milyon yavru üretimimiz var. Bu 8 milyon yumurtayı, barajdaki tesislerimize aktarıp, orada porsiyonluk haline getirerek Van'ın balık ihtiyacının büyük bir kısmını biz karşılamaktayız. Amacımız hem yavru balık yetiştirmek hem de bu yavru balıktan verim alarak Doğu ve Güneydoğudaki balık ihtiyacını karşılamaktır" diye konuştu.