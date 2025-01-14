Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile İpekyolu 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasında gerçekleştirilen eğitimle Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) personeline olası afet durumlarında “Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimi” verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından verilecek 2 günlük eğitimle, çalışanların afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmaları amaçlanıyor.

Afet durumlarında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken müdahalelerin de detaylı bir şekilde ele alındığı eğitim sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavla başarılı olan personele 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası verilecek.

Önümüzdeki günlerde yaklaşık 750 çalışana benzer eğitim verilmesi hedefleniyor.