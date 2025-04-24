Uzmanlar, depremlerin ardından vatandaşları doğal afetlere karşı önlem almaya ve dikkatli olmaya çağırdı. Deprem ve benzeri afetlerde vatandaşların en yakın güvenli alana ulaşabilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından oluşturulan “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” uygulaması yeniden gündeme geldi.

Vanlılar, son zamanlardaki sarsıntıların ardından toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyor.

Buna göre vatandaşların acil durumlarda en yakın güvenli alana ulaşabilmesi için toplanma alanını E-Devlet üzerinden öğrenebilir.

Toplanma alanları; nüfusa uygun, ulaşımı kolay, engelli/yaşlı dostu, düz, temel ihtiyaçlara yakın, ikincil tehlikelerden (yangın, sel, fay hattı) uzak, genellikle kamuya ait alanlar seçiliyor.

AFAD tarafından yayımlanan Afet Toplanma Rehberine göre afet sonrası paniği önlemek ve güvenli buluşma sağlamak için belediyelerce seçilen, tehlikelerden uzak alanları görmek için kısaca şu adımları uygulamak gerekiyor:

“E-Devlet’e T.C. kimlik numaranızla girin, AFAD’ın “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” hizmetinden adresinize en yakın alanı bulun.

Alanın adresini ve koordinatlarını kaydedin, haritadan yerini öğrenin.

Alanı afet planınıza ekleyin, önceden görün, alternatif yollar belirleyin.

Ailenizle paylaşın (adres veya karekod ile), afet sonrası burada buluşmayı planlayın.

Afet çantanızı alın, pilli radyoyu çalıştırın, geçici barınma merkezleri hazır olana kadar alanda kalın.”