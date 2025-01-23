Van AFAD personellerine çığ eğitimi verildi. Kış aylarında Van ve bölgede meydana gelme olasılığı yüksek olan çığ olaylarına daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için AFAD arama kurtarma personellerine verilen eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda Edremit İlçesi Kurubaş bölgesinde, arama kurtarma personellerine çığ riski, çığda arama-kurtarma faaliyeti icraa edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren önemli bir eğitim verildi.

Van AFAD’dan yapılan paylaşımda, “İlimizde yaşanabilecek çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma personellerimizin kapasite geliştirme programı kapsamında Edremit İlçesi Kurubaş Bölgesinde Çığ riski, çığda arama-kurtarma faaliyeti icraa edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularını içeren eğitimlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.” denildi.