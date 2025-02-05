Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Risk Yönetim Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü tarafından acil toplanma alanları güncellenerek tabelalandırma işlemi yapıldı.

Afete yönelik kentsel dayanıklılığın arttırılması ve olası bir afet durumuna hazır olmak için Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen toplanma alanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan teknik destekle sistematik bir biçimde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak veri tabanlarına aktarıldı.

Olası bir afet anında Van Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden nerede toplanılacağı ya da nerede toplanma alanları olduğu hakkında bilgi sahibi olunabilecek.

Büyükşehir Belediyesi web sayfasında kent bilgi sisteminin erişime açıldığını belirten yetkililer, çalışmaların belirli periyodlarda paydaşlarla bir araya gelinerek söz konusu alanların güncelleme çalışmalarının yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) aşağıdaki link üzerinden ulaşılabileceği belirtildi:

https://cbs.van.bel.tr/keos/