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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 58 bin 463 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 374 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 214 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 160 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 69 araca- sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 67 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 48 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 45 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak 36 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 23 araca-sürücüye abartı egzoz, 15 araca-sürücüye makas atmak, 15 araca-sürücüye çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran aracı kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulanırken, 94 araç trafikten men edildi.

Van bölge gazetesi