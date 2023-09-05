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Konuşma güçlüğü nedeniyle iletişim kurmakta zorlanan ve içine kapanan Köse, doktorların tavsiyesiyle bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

Çocuğunun yaşadığı rahatsızlığı atlatması için çaba gösteren baba Adem Köse, internetten yaptığı araştırma ve çevresindekilerin tavsiyesiyle oğlunu 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında futbol kursuna kaydetti.

Kursa başladıktan sonra girdiği sosyal ortamda daha rahat cümle kurarak konuşmaya başlayan Üveys Köse, arkadaşlarıyla kurduğu bağ sayesinde özgüven de kazandı.

Üveys Köse, daha rahat konuşabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Arkadaşlarım sayesinde çok iyi oldum. Buraya geldiğimde hiç arkadaşım yoktu ama şimdi bir sürü arkadaşım var. Arkadaşlarımı çok seviyorum." dedi.

Baba Adem Köse ise oğlunun daha önce agresif hareketlerinin olduğunu, spora başladıktan sonra büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

Doktorların yönlendirmesiyle oğlunun rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Üveys'te özgüven eksikliği ortaya çıkınca ben de yaz okuluna getirdim. Buraya başladıktan sonra çok büyük ilerleme gösterdi. Eskiden konuşmaya çalışırken çekiniyordu. Buraya başladıktan sonra kendisini artık ifade edebiliyor. Bu değişimle özgüven kazandı, konuşmasında düzelme oldu. Spora başlamadan önce hep televizyona yöneliyordu. Bir şeyi yapamadığı zaman içine kapanıp hep ağlıyordu.

Burada öz güveni kazandı ve eskiden yapmak istemediği her şeyi yapmaya çalışıyor. Oğlum gibi çocuğu bulunan ailelere tavsiyem onları spora yönlendirsinler. Çünkü spor çocuğun gelişimindeki en büyük etkendir."

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü futbol antrenörü Ayhan Öztürkçü de çocukların spor kurslarında sosyalleştiğini belirtti.

Köse'nin kursa başlarken içine kapanık biri olduğunu, özgüven eksikliği yaşadığını belirten Öztürkçü, "Bunu görünce Üveys ile biraz daha fazlada ilgilenmeye çalıştık. Üveys gibi özgüven eksikliği yaşayan birkaç çocuğumuz vardı. Onlar da yaz okulunda tüm antrenörlerimizin ilgisiyle özgüven kazandılar. Üveys geldikten sonraki süreçte büyük bir değişim yaşadı, özgüvenli bir çocuk oldu. Şu an birlikte antrenman yaptığı arkadaşlarıyla çok iyi vakit geçiriyor." diye konuştu. ​​​​​​​AA