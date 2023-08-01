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Wanhaber / Haber Merkezi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 31 Temmuz 2023 tarihinde Erciş ilçesinde 859 kök hint keneviri ele geçirildiği, 4 şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; “Erciş ilçesinde Jandarma sorumluluk sahasında bulunan 3 tarla vasfında taşınmaz ile 1 ikamet ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine arama faaliyeti icra edilmiş olup, yapılan aramada 859 kök hint keneviri ele geçirilmiş, olay ile ilgili 4 şüpheli yakalanmıştır.

Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.