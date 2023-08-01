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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan kuaför salonu yeri yapılacak olan ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Söz konusu ihaleye ilişkin ilan yayımlandı. Yayımlanan ihale ilanına göre 25 metrekare alana sahip olan yerin 1 yıllık muhammen kira bedeli 80 bin 273 TL olarak belirlendi.

Söz konusu ihale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35.Maddesi/C bendi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecek.

Van S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan kuaför salonu yerinin kiraya verilmesi ihalesi 16 Ağustos 2023 günü saat 10:30’da yapılacak. İhale S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı odasında gerçekleştirilecek.

İhale şartname bedeli 100 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 16.054,60 TL olarak açıklandı.

İhaleye girecek olanların ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerektiği hatırlatıldı.