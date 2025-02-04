TOKİ, 19 – 20 ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde açık artırma ile 834 muhtelif arsanın yeni sahiplerini arayacak.

Arsalara yüzde 25 peşin ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşin 36 ay vade şeklinde ya da peşin olarak sahip olunabilecek. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILACAK ARSALAR EDREMİT’TE

TOKİ tarafından müzakere ile satılacak arsalar arasında Van’da da 8 arsa bulunuyor.

Van’da bulunan arsaların tamamı Edremit ilçesinde yer alıyor. Arsalar ticari alan, konut alanı ve ticari rekreasyon alanı olarak geçiyor.

Van’da satışa çıkan arsalar için muhammen bedeller 17 milyon 102 bin TL ile 95 milyon 609 bin TL arasında değişiyor.