Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve çok sayıda davetli katıldı.

DAKA GENEL SEKRETERİ GÜRAY: VAN, BU ÇALIŞMALARLA GÜÇLENİYOR

Burada ilk olarak konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı projeleri toplu açılış törenine hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın güçlü vizyonu ve yerel paydaşlarımızla kurduğumuz değerli iş birlikleri neticesinde Van’da hayata geçirilen birbirinden kıymetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.

DAKA olarak yapılan çalışmalardan da bahseden Güray, açıklamasının devamında ifadeleri kullandı:

“Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve üretken insan kaynağıyla Doğu Anadolu’nun yükselen yıldızı olan Van, bu projeler sayesinde yalnızca fiziki altyapısını değil, sosyal ve ekonomik yapısını da güçlendiriyor. Her biri bölgenin ihtiyaçlarına titizlikle cevap veren bu yatırımlar, kadim şehrimizin kalkınma yolculuğunda önemli birer dönüm noktası. Van Bedesten Çarşısı gibi kültürel miras projeleriyle tarihimize sahip çıkıyoruz, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla binlerce gencimize istihdam imkânı sunuyoruz, kadın kooperatiflerimizle kadın girişimciliğini teşvik ediyoruz.

Yerel ürünleri katma değerli hale getirerek markalaşma yolculuğuna destek oluyoruz. Her bir projemiz, bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran bir kalkınma vizyonunun somut birer yansıması. Bünyesinde birçok başarı hikayeleri barındıran bu projeler, yalnızca DAKA’nın ya da tek bir kurumun değil; başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Genel Müdürümüzün, Bakanlık uzmanlarımızın, kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimizin, katkı sunan tüm kurumlarımızın, yatırımcılarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın ortak eserleridir. Bu vesileyle, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum.”

KAYATÜRK: HER YIL BÜYÜYEN BİR NÜFUSA SAHİBİZ

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van’ın potansiyelini ve yapılan yatırımları vurguladı. Kayatürk, “Van, muhteşem coğrafyası ve 3 bin yıllık medeniyet geçmişiyle Orta Asya ile Orta Doğu’nun buluştuğu bir kent. 2 bin 700 metredeki Van Gölü’nü deniz kabul eden hemşehrilerimizle, her yıl büyüyen bir nüfusa sahibiz. Desteğinizle Van, önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olacak. AK Parti döneminde büyük yatırımlar aldık. Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız liderliğinde 3,5 saatte müdahale edildi; 75 bin çadır, 35 bin konteyner dağıtıldı. İlk yılda 20 bin konut, sonrasında 40 bin konut tamamlandı. Bugün 100 milyar TL’lik yatırım var. İl başkanımız ve milletvekillerimizle, Valimiz ve Bakanlarımız koordineli çalışıyor, Van’ı ileri taşıyoruz.” diye konuştu.

“BU ŞEHİR BÜYÜYECEK VE METROPOL OLACAK”

Kayatürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şehir büyüyecek ve metropol olacak. Bakanlığınızın sanayi ve kentleşmeye katkıları için teşekkür ederiz. Taleplerimize ‘hayır’ demediniz, hatta ufkumuzu aşan yatırımlar önerdiniz. Tekstil Kent 23 binayla büyüyor, 10 yeni fabrika açacağız. İlçelere de istihdam odaklı yatırımlar taşıyacağız. Şehrimize teşrif eden Sayın Bakanımıza ve hepinize şükranlarımı sunarım.”

VALİ BALCI: TARİH VE TURİZM BULUŞACAK

Vali Ozan Balcı, Bedesten Çarşısı’nın Van için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: “Van’ımızın tarihine, kültürüne ve asaletine yakışır bir eser olan Bedesten Çarşısı’nın açılışında sizinle bir arada olmaktan mutluyuz. Bu projede sizin çok kıymetli destekleriniz var. Bakanlığınızın katkılarıyla, sadece sanayi ve istihdama değil, aynı zamanda Van’ın geleneksel yaşamına, kültürüne ve turizmine değer katan bir eser ortaya çıktı. Burası, hemşehrilerimizin geçmişten gelen mirasını yaşatacak, hem de şehre turizm açısından yeni bir çekim merkezi kazandıracak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu güzel eserin hayata geçmesinde bize güç veren size teşekkür ediyorum. Bu açılışı onurlandıran Vanlı hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum. Bedesten Çarşısı, Van’ımıza hayırlı olsun.”

BAKAN KACIR: BU PROJE, VAN’IN TARİHİ DEĞERLERİNİ MUHAFAZA EDECEK

Son olarak konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 projenin detaylarını paylaştı. Açılan projeler arasında Van Bedesten Çarşısı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması, Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB 2. Etap Altyapı Çalışmaları, OSB Sosyal Donatı Alanları, Van OSB 3. Etap Yol Yenileme, Bahçesaray Ceviz ve Bal Paketleme Tesisi, Otlu Peynirin Küp Serüveni ile Organik Arı Ürünleri Paketleme ve İşleme projeleri bulunuyor.

Bakan Kacır, Bedesten Çarşısı’nı şu şekilde anlattı: “Van’ımızda bugün, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle hayata geçirdiğimiz yedi yeni projeden biri olan Bedesten Çarşısı’nın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, Van’ın tarihi değerlerini muhafaza ederek zengin kültürel mirasını ekonomik bir değere dönüştürme vizyonumuzun önemli bir parçası. Toplamda 444 milyon TL’yi aşan yatırımla hayata geçen bu yedi proje arasında yer alan Bedesten Çarşısı, sadece bir yapı değil; aynı zamanda şehrimizin turizm potansiyelini artıracak, yerel lezzetlerin ve değerlerin üretimini daha verimli hale getirecek bir yaşam alanı.”

“BU ESER TURİZM VE KÜLTÜR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK”

Bakan Kacır, son 22 yılda Van’daki gelişmelere değinerek: “Son 22 yılda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi Van’da da büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bedesten Çarşısı gibi projelerle, Van’ın tarihine sahip çıkarken aynı zamanda geleceğe yönelik adımlar atıyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın bugüne dek 446 projeye 1 milyar TL katkı sunduğu şehrimizde, bu eser turizm ve kültür altyapısını güçlendirecek. Bedesten Çarşısı, hemşehrilerimize istihdam kapısı açarken, Van’ı ziyaret edenler için de yeni bir çekim merkezi olacak. Şehrimizi ihya edecek her yeni adımı desteklemeye devam edeceğiz ve bu projenin, Van’ımız, Doğu Anadolu’muz ve Türkiye’miz için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”