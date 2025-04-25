Küçük yaşta yaşadığı bir travma sonucu sağ gözünü kaybeden 8 çocuk babası Hüseyin Kurt, 3 yıl önce de sol gözündeki keratit (kornea iltihabı) nedeniyle tamamen görme kabiliyetini yitirdi. Görme kaybı sonrası birçok merkeze başvurup çare arayan Hüseyin Kurt, sonunda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan tarafından yürütülen titiz süreç sonucunda, sol gözü için Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruyla uygun kornea temin edildi.

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından Hüseyin Kurt'un sol gözündeki görme oranı yüzde 30'a kadar yükseldi. Yeniden ışığı görebilmenin mutluluğunu yaşayan hasta, artık kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldi.

"Nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik"

Konuya ilişkin konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan, hastanın 3 yıl öncesine kadar yalnızca sol gözüyle görebildiğini, ancak keratit nedeniyle bu gözünü kaybettiğini belirtti. Op. Dr. Tan, "Işık algısı dahi olmayan hastamız, dış merkezden tarafımıza yönlendirildi. Öncelikle, hastamızın önceki görme kabiliyetine sahip sol gözüne kornea nakli planladık ve Sağlık Bakanlığına kornea talebinde bulunduk. Kornea temin edildikten sonra nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızın görme keskinliği yüzde 30'a kadar yükseldi. Bu gelişme hem bizi hem de hastamızı oldukça mutlu etti. Sol gözle ilgili takiplerimiz düzenli olarak devam ediyor" dedi.

"Sağ gözü için de nakil planlıyoruz"

Nakil sonrası sürecin takibinin hayati önem taşıdığını dile getiren Tan, "Bu nedenle hastamızı sık aralıklarla kontrole çağırıyoruz. İlerleyen dönemde hastamızın sağ gözü için de nakil planlıyoruz. Bu ameliyat, görme keskinliğini artırarak hastanın ışığı yeniden algılamasına ve hatta görmeye başlamasına imkan tanıyabilir. Bu nedenle hem kornea bağışlarının önemi büyük, hem de bu tarz ileri düzey ameliyatların hastanemizde yapılabildiğinin bilinmesi çok değerli. Zira bu tür operasyonlar için hastalar genellikle başka illere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle bu ameliyatların Van'da yeniden yapılmaya başlanması, bölge halkı için büyük bir kazanım" diye konuştu.

"Babam günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"

Görme kabiliyetini yitiren babası için son birkaç yıldır birçok hastaneye gittiklerini söyleyen Muzaffer Kurt isimli hasta yakını ise babasının Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından artık kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olduğunu ifade etti. Kurt, başarılı ameliyat için emeği geçenlere teşekkür etti.