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Wanhaber / Haber Merkezi

Van’da çeşitli tarihlerde meydana gelen afetlerde evleri zarar gören vatandaşlar için konut inşa ediliyor. Vali Ozan Balcı, yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu’dan bilgi alan Vali Balcı, “Çatak İlçesi Konalga Mahallesinde heyelandan etkilenen vatandaşlarımıza 246 konut, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesinde selden etkilenen vatandaşlarımız için 112 konut, Başkale’de depremden etkilenen vatandaşlarımıza 201 konut, yine depremden etkilenen Tuşba İlçesi Ermişler Mahallesi, Erciş ve Özalp’teki vatandaşlarımıza 243 konut yapılıyor.

Toplan 601 konuttan 358’i il merkezinde inşa ediliyor. İnşallah en kısa sürede konutlarımızı tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.