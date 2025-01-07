Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapanan 493 mahalle için Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde 463 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

30 YOL ULAŞIMA KAPALI

Kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan birçok yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açılırken, 5 mahalle ve 25 mezra yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bahçesaray ilçesinde 1 mahalle 11 mezra, Başkale ilçesinde 1 mahalle 1 mezra, Çatak ilçesinde 2 mahalle 11 mezra, Gürpınar ilçesinde 2 mezra, Muradiye ilçesinde 1 mahalle olmak üzere toplam 5 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerin bu noktalarda çalışmaları sürüyor.