Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 il için başlatılan “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı” kapsamında, Van’da desteklenecek spesifik sektörler de belli oldu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van’ın ekonomik dinamiklerini güçlendirmek amacıyla belirlenen bu stratejik alanlarda yatırım yapacak girişimcilere destek sağlayacağını duyurdu.

Van TSO, bu sektörlerde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere rehberlik ederek yerel potansiyeli ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Van için belirlenen dört ana yatırım alanı şu şekilde oldu;

Taş yünü üretimi,

Koyun yapağısından katma değerli ürün üretimi (Yün ipliği, çözgü ipi, keçe ve temizlenmiş yün vb.)

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ileri-geri bağlantılı ürünlerin üretimi (Dokuma/örme kumaş, iplik, etiket, fermuar, düğme vb.)

Van Gölü 5 yıldızlı konaklama tesisi (Dalış merkezi, aquapark, kongre alanları, havuz, binicilik vs.)

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