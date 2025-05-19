Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı Ocak-Nisan dönemi uçuş verilerine göre, Van’da önceki yıla kıyasla düşüş görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Türkiye geneli dört aylık (ocak-nisan) uçuş verilerine göre; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda 84 bin 201 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 385 bin 40 uçak trafiği gerçekleşti.

DHMİ raporuna göre Van’da 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen toplam uçak trafiği 5 bin 594 oldu. Bir önceki senenin aynı döneminde ise Van’a 5 bin 722 uçak iniş-kalkış yapmıştı. Van’da uçak trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,24 oranında düşüş gösterdi.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Van Ferit Melen Havalimanı’ndan iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 550 bin 295 iken, 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 527 bin 30’a düştü. Bu verilere göre Van’da, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,23’lük bir düşüş yaşandı. Aradaki yolcu sayısı farkı ise 23 bin 265 olarak kaydedildi.