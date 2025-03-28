Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerle kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını kaydetti.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da arttığını vurgulayan Balta, "Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya ettiklerini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Son 22 yılda Van'da inşa ettiğimiz 17 sulama tesisi ile 38 bin 337 hektar tarımsal araziyi sulamaya açılmış ve yıllık 3 milyar 258 milyon 645 bin lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Vanlı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Vanlılar için son 22 yılda 42 milyar 869 milyon lira yatırım yaparak 190 tesis inşa ettik.

Van'da son 22 yılda hizmete aldığımız 5 baraj, 3 gölet ve 1 yeraltı depolaması ile 111 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Van'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın ve 10 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 86 bin 644 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz."

Van'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 181 bin 340 dekar alan tescilinin tamamlandığını aktaran Balta, şöyle devam etti:

"Van'da 4 içme suyu isale hattı ve 1 arıtma tesisi inşa edilerek hizmete sunulmuştur. Bu projelerin bölgenin su ihtiyacının karşılanmasına çok büyük bir rolü var. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 36 HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ olarak Gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu tesislerin yapımındaki en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."