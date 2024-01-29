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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 12 bin 200 TL para, 2 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 1 adet sahte plakalı araç, 2 adet televizyon, 338 paket kaçak sigara, 6 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesine istinaden kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 92 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 şahıs yakalanmış, 32 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.