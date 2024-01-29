Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı’nın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de merak edilen soruları yanıtladı ve planlanan projeleri anlattı.

TAŞINAN YOLCU SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

İstanbul Havalimanı’nın ciddi potansiyeli olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz.” dedi.

Metro hattının yarın açılacak kesimiyle birlikte, taşınan yolcu sayısının günlük olarak iki katına çıkacağı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Artık bize yer üstü yetmiyor. Yolları, binaları, yaşam alanlarını yaptık. Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul Havalimanı ciddi bir potansiyeli olan, Avrupa’da birinciliği olan havalimanımız. Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk gibi yerleşim yerlerinin de Gayrettepe ve Kağıthane bölgesiyle ulaşımını sağlayacak olan bir metro hattı.

Toplam uzunluğu 37,5 kilometre. 34 kilometrelik kesimini geçen yıl açmıştık. Bu kesim biraz daha zorlu, bazen özellikle yerleşimlerin olduğu, bazen tarihi eserlerin olduğu yerlerde, zeminin zor olduğu kesimler hasebiyle geri kalmış oldu. Şimdi biz 3,5 kilometrelik kesimi hizmete alacağız. Taşıdığımız yolcu sayısını günlük olarak iki kata çıkarmış olacağız.

Artık bize yer üstü yetmiyor. Yolları, binaları, yaşam alanlarını yaptık. Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje… Türkiye’de saatte 120 km/s işletme yapılabilen ilk ve tek metro halen… Onun içinde kıymetli.

"MURAT BEY'LE PROJELERİ KONUŞUYORUZ"

Murat Kurum’la görüşüyoruz. Murat Bey’in bahsettiği kara ulaşım tünelleri var. Metrobüs hatlarıyla ilgili yeni entegrasyonlar düşünüyor. Bunları konuşuyoruz.

İstanbul’un metro ağının toplamda 1000 kilometre olması gerektiğinden bahsediyor Murat Bey… Şu anda yaklaşık 339 - 340 kilometre civarındayız. Bizim bakanlık olarak 55 kilometre devam eden projemiz var. Bunu da kattığınızda 394 kilometreye ulaşıyoruz.

Biz 1000'i konuşuyoruz. Yapılanın iki katı daha İstanbul’a metro yapmalıyız ki, İstanbul’daki ulaşımı artık birincil gündemden düşürelim istiyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Biz mühendislerin yapılardan beklediği performanslar vardır. Sel olabilir, deprem olabilir… Yapının öncelikle afetlerden etkilenmemesini isteriz. Ona göre onu planlamaya çalışırız. Etkilense bile servise açık kalmasını isteriz.

Üçüncü aşamada, etkilense bile acil yardım araçlarına geçiş sağlayabilsin. Dördüncü aşaması ise yıkılmasın… Biz bunu bekleriz. 6 Şubat depremlerinde biz bunları yaşadık. Kara ulaşım yapıları, demir yolları, havalimanları ve iletişim hatlarında ciddi hasarlar oluştu. Biz bunları peyderpey giderdik. Karayolları ulaşımı artık deprem bölgesinde gündemde değil. Birkaç gün içerisinde bütün karayolların yapmamız gereken müdahaleleri yaptık.

Hatay Havalimanı, Amik Ovası’nın kotunun yaklaşık 1,5 metre aşağıya inmesiyle beraber, havalimanındaki pist büyük hasar gördü. Orada günlerle ifade edilen bir gayretle orayı acil iniş ve kalkışlara açtık. Halen de öyle kullanıyoruz orayı. Orada da yeni pist inşaatımıza başlamış olduk.

TÜRKİYE’NİN UZAY ÇALIŞMALARI

Yörüngede 5 tane haberleşme uydumuz var. Uyduların planlanan 15 yıllık ömürleri var. 15 yıl sonra o artık uzaydaki yörüngeden terk ediliyorlar. Daha fazla alanın kapsanması adına bir yeni uyduya ihtiyacımız oldu. Onu 6-A olarak adlandırıldık.

Yerli ve milli imkanlarla üretme iradesini ortaya koyduk. Ankara’da TUSAŞ tesislerinde üretimi tamamlanmak üzere… İnşallah Mart ayının ilk yarısında, yer teslimi dediğimiz süreci taşıyoruz. 5 ay sonra onu uzaya göndermiş olacağız.

Space-X ile görüşmelere devam ediyoruz. Biz doğru şartlarda bundan yararlanalım diye düşünüyoruz. Ukrayna Savaşı’nda ciddi şekilde kullanıldı, afetlerde kullanılabiliyor. Buradaki sistem, alıcı bir antenle doğrudan hizmet almanız demek… Bizim birinci önceliğimiz, ülkemizdeki güvenlikle ilgili endişeleri giderecek bir mekanizma kurmak. Güvenliği ilgilendiren bütün kurumlarla toplantı yaptık. Space-X yetkililerini oraya çağırdık. Görüşmeler devam ediyor.

KIZILDENİZ’DE AKSAYAN GEMİ TRAFİĞİ

(İsrail’in Gazze saldırıları) Çin’den başlayıp bütün Avrupa’ya, Akdeniz havzasına giden bütün yolları etkiliyor. Mutlaka alternatifleri geliştirmemiz lazım.

Süveyş Kanalı’ndan gelen gemiler, Yemen’deki tehditten dolayı Ümit Burnu’ndan dolaşma kararı aldı. Süre iki katına çıktı. Konteyner maliyetleri 3 kata kadar artmış oldu.

Alternatif güzergahlar önemli, bu anlamda bizim yaptığımız çalışmalar var. Bizim planladığımız, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Basra Körfezi’nde inşası devam eden Faw Limanı… Oradan başlayıp yaklaşık 1200 kilometrelik bir demiryolu ve karayolu projesi var.

Birinci derecede Irak hükümeti tarafından yürütülüyor. Nusaybin, Gaziantep, Konya ve İstanbul üzerinden Berlin’e kadar uzanabilecek demiryolu hattı… Proje bitme aşamasında. Irak’la görüşüyoruz.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın da sürece dahil olması söz konusu. Bugün orayı bitirmiş olsaydık, Süveyş Kanalı’ndaki risk dünyanın gündemine gelmeyecekti. 2024 yılında inşallah, inşaatına başlarız diye düşünüyoruz.

Zengezur Koridoru, Uzak Doğu’dan başlayıp Kazakistan üzerinden gelip Azerbaycan’dan Gürcistan ve Türkiye’ye uzanan bir güzergah… Kapasitesi 1 milyon ton/yıl şeklinde… Bu Türkiye’nin Türk dünyasına bağlantısını sağlayabilecek bir hat. Kalkınma Yolu ve Zengezur’da enerji nakil hatları olacak, iletişim hatları olacak.

Azerbaycan tarafı hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları Ermenistan sınırına kadar bağlayacak. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın da yaptığı açıklamalar var.

YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Haritayı kafamda canlandırdığımda; biraz önce bahsettiğim Ovaköy’den başlayıp Kapıkule’ye kadar devam edecek olan bir hat var. Gaziantep, Osmaniye ve Mersin… Burada hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor.

Oradan Ulukışla’dan, Karaman’a, Aksaray’a gidecek olan proje çalışmamız bitti.

Karaman’dan sonra zaten İstanbul’a kadar geliyorsunuz.

İstanbul’dan da Kapıkule’ye kadar devam eden bir hızlı tren hattımız var.

Diğer taraftan da Samsun’da bağlanacak Kırıkkale’nin Delice ilçesinden Çorum ve Amasya’ya bağlanacak hattın projesini bitirdik.

Samsun’dan Sarp’a kadar proje çalışmalarını da başlattık.

TURİSTİK TREN HATLARI ARTACAK MI?

Bu biraz arz talep meselesi. Van’a yönelik bir çalışmamız var. Bazı batı ülkelerinde olduğu gibi panoramik cam tavanlı trenleri ilerleyen zamanlarda planlayacağız.

2053 projeksiyonunda 52 ili doğrudan hızlı trenle tanıştırmış olacağız."