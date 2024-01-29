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Net asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL, brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde açıklanan yeni rakam ile asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu. Devlet tarafından verilen destek ise 500 liradan 700 liraya yükseltildi.

‘2 LİRA’ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yeni asgari ücretle beraber özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına 2 lira detayı girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber’de Bakan çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, asgari ücretteki 2 liranın sırrını da ilk kez açıkladı.

Bakan Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA TEKNİK BİR ŞEY"

Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme.

Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."