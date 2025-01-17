9 Eylül 2024’te ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci 2024-2025 yılı eğitim öğretim birinci dönemini karnelerini alarak sonlandırdı. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi bugün itibariyle sona erdi. Van’da bulunan 18 bin 635 öğretmen ve 290 bin 3 öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi bugün itibariyle sona erdi. Van’da 17 bin 332 resmi okul, bin 303 özel okul olmak üzere toplam 18 bin 635 öğretmen ve 277 bin 53’ü resmi okul, 12 bin 950’si özel okul öğrencisi olmak üzere 290 bin 3 öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Van il genelinde bin 650 okulda karne heyecanı yaşandı. Öğrenciler 15 günlük tatilin ardından ikinci dönem için yeniden ders başı yapacak.