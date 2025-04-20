Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplam 4 bin 314 uçak seferi gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan verilerin yer aldığı rapora göre bu dönemde Van’da iç ve dış hatlarda toplam 4 bin 314 uçak seferi düzenlendi.

Bu seferlerin 4.295’i iç hat, 19’u ise dış hat olarak kayda geçti.

İLK 3 AYDA 394 BİN 390 YOLCU TAŞINDI

DHMİ rakamlarına göre 2025’in ilk çeyreğinde Van Ferit Melen Havalimanında 394 bin 390 yolcu taşındı; bu yolcuların 392 bin 88’i iç hat, 2 bin 302’si ise dış hat yolcusu oldu.

Van Ferit Melen Havalimanında 2025’in ilk çeyreğinde 2 bin 388 iç hat, 14 dış hat olmak üzere toplam 2 bin 402 ticari uçak seferi düzenlendi.

Aynı dönemde Van Ferit Melen Havaalanından toplam 3 bin 704 ton yük trafiği yaşandı. Bu dönemde toplam 199 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.