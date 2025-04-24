Van’da 2025 yılının ilk çeyreğine ait kurulan ve kapanan şirket istatistikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklandı.

Van’da yılın ilk üç ayında 142 şirket kurulurken, 13 şirketin kapandığı bildirildi. 2024’ün aynı döneminde 154 şirket kurulurken, 19 şirket kapanmıştı.

TOBB verilerine göre, Ocak 2025’te Van’da 58 şirket, 1 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Aynı dönemde 8 şirket tasfiye edildi, 6 şirket ve 10 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

2025 yılı Şubat ayında 39 şirket, 1 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, tasfiye edilen şirket sayısı 8, kapanan şirket sayısı 2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 9 olarak kayıtlara geçti.

Mart 2025’te ise 45 şirket, 6 kooperatif ve 20 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Tasfiye edilen şirket sayısı 2’ye düşerken, 5 şirket ve 7 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

Geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde ise 154 şirket kurulmuş, 19 şirket kapanmıştı.

Açıklanan verilere göre Van’da 2024’ün aynı dönemine göre şirket kuruluşlarında yüzde 7,8’lik bir düşüş yaşanırken, kapanan şirket sayısında azalma görüldü.

Bu dönemde Türkiye genelinde ise 28 bin 541 şirket kurulurken, 5 bin 607 şirket kapandı.