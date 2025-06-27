Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Van’ın 1995-2024 yılları arasında gerçekleşen patent başvuru raporunu açıkladı.

Patent başvurusu bir buluşun ya da yeniliğin korunması ve sahibine özel haklar tanınması için yapılan resmi bir işlem olarak önem addediyor.

Patent başvurusu ile yapılan buluş koruma altına alınyor, rekabet avantajı sağlanıyor, yatırımlar güvenceye alınıyor, gelir kaynağı oluşturuluyor, inovasyona teşvik sağlanarak, marka değeri ve güvenilirlik artıyor.

29 YILDA 168 BAŞVURU

Bu nedenlere bağlı olarak yapılan TÜRKPATENT başvurularına göre Van’da 29 yılda toplam 168 patent başvurusu yapıldı.

Verilere göre Van’da 1995 yılında patent başvurusu yapılmazken, 1996’da 4 tane yapıldı. Van’da 2000 yılında 1, 2005 yılında 1, 2010 yılında 3, 2015 yılında 7 patent başvurusu yapıldığı verilere yansıdı.

Van’da 2020 yılında 12, 2024 yılında ise 26 patent başvurusu yapıldığı kaydedildi.

29 yıllık verilerin yer aldığı rapora göre Van’da en fazla patent başvurusu 2022 yılında yapıldı. Bu dönemde toplam 35 başvurunun yapıldığı raporlandı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2024 yılında en fazla patent başvurusunun yapıldığı dördüncü il oldu. Bu dönemde ilk sırada 112 başvuru ile Elazığ ilk sırada, 106 başvuru ile Erzurum ikinci sırada, 30 başvuru ile Malatya üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılında Türkiye genelinde yapılan toplam patent başvuru sayısı ise 10 bin 186 oldu.