Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kente kazandırılacak yeni sebze hali ve şehirlerarası otobüs terminali projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Balcı; “Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor” dedi.

Vali Ozan Balcı, kente yapılacak şehirlerarası otobüs terminali ve yeni sebze hali ile ilgili bilgi verdi.

Sebze hali inşasını yerinde gezerek incelemelerde bulunan Vali Balcı, modern yapıyla Van’a kazandırılacak yerlerin hayırlı olmasını temenni etti.

“MODERN SEBZE HALİ VE OTOGARI VAN’A KAZANDIRACAĞIZ”

Van için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Van Valisi Ozan Balcı, “Van’da güzel şeyler oluyor. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür ve turizme, ulaşımdan kırsal altyapıya, tarımsal alanlardan yaşamın her alanına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Görünür alanda sebze halini inşa edeceğiz. Bunun biraz ilerisinde ise otogarı Van’a kazandırmış olacağız. Van’ımıza modern yapısıyla hem sebze hali hem de şehirlerarası otobüs terminali kazandırmış olacağız. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.

“TARIMSAL ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK”

Yeni sebze halinin sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda tarımsal üretim açısından da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Balcı, “Sebze hali aynı zamanda tarıma ve tarımsal üretime katkı sağlayacak. Sebze halinin hemen yanına soğuk hava deposu da yapacağız. Bu yapılar tarımın gelişmesine, çiftçimizin zenginleşmesine ve üretimin artmasına çok büyük katkı sağlayacak.” sözlerine yer verdi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Şehirlerarası otobüs terminalinin de kent ulaşımına değer katacağını belirten Balcı, projelerin hayata geçmesinde emeği olan tüm personele teşekkür ederek, “Emeği geçen Büyükşehir Belediyesindeki tüm arkadaşlarıma, mimar ve mühendislerimize, ustalarımıza, işçilerimize ve şoförlerimize gönülden teşekkür ederim. Vanlı hemşerilerimize yeni sebze hali ve otogar hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin.” şeklinde konuştu.