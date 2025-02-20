Van karlı ve soğuk bir hava sisteminin etkisine girdi. Özellikle bugün Van’ın birçok noktasında aralıklarla yoğun kar yağışı beklenirken, bazı ilçelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Bahçesaray ilçesinde 71, Başkale ilçesinde 2, Çaldıran ilçesinde 17, Çatak ilçesinde 100, Erciş ilçesinde 14, Gevaş ilçesinde 20, Gürpınar ilçesinde 40 olmak üzere toplam 264 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediyeye ait araçlar ve ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle bugün Van’ın Bahçesaray ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmişti.