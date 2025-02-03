Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 71 olayda 73 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram metamfetamin, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk, bin 37 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir" denildi.