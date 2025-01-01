Van’ın 5 ilçesinde yarın (02.01.2025) elektrik kesintisi yaşanacak. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleleri açıkladı.

Yarın gerçekleştirilecek çalışmalardan dolayı elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte elektrik kesintisinden etkileneceği açıklanan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hatuniye Mahallesi Yüksel 2.Sokak, Terzioğlu 1.Sokak, Sultanağa 1,2,3 Sokaklarda, Seyit Fehim Arvasi, Bostaniçi ve Valimithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Eminpaşa Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

10.00 – 14.00 saatleri arasında; Gürpınar Merkez ve mahallelerde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

10.00 – 14.00 saatleri arasında; Çatak Merkez ve mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

10.00 – 14.00 saatleri arasında; Gevaş Merkez ve mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.