Tapu İşlem İstatistiklerine göre ülkemiz genelinde 2024 yılında gerçekleşen toplam işlem sayısı 18 milyon 136 bin 185 olurken, 2024 yılında gerçekleşen toplam tapu harcı 93 milyar 861 milyon 312 bin 940 lira oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı içerisinde toplam 169 bin 961 tapu işlemi gerçekleşti. Gerçekleşen tapu işlemlerinden elde edilen harç miktarı ise 337 milyon 134 bin 435 lira olarak kayıtlarda yer aldı.

VAN’DA TAPU İŞLEM SAYILARI VE NEDENLERİ!

Van’da 2024 yılında 24 bin 577 tapu satış işlemi gerçekleşirken, 9 bin 508 ipotek, bin 955 intikal, 872 ayırma, 690 düzeltme, 675 kamulaştırma, 242 birleştirme, 38 bağış işlemi yapıldı. Van’da 130 bin 760 işlem ise farklı nedenlerden gerçekleşti.

VAN’DA TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINAN HARÇ MİKTARLARI

Van’da 2024 yılında 314 milyon 787 bin 948 lira satış harcı olarak kayıtlara geçerken, trampa için gerçekleşen işlem harç tutarı ise 7 milyon 217 bin 728 lira oldu.

Van’da bir yıl içerisinde gerçekleşen diğer tapu harç ücretleri ise şu şekilde;

İpotek 2 milyon 561 bin 705 lira, ayırma 2 milyon 468 bin 260 lira, birleştirme 2 milyon 81 bin 467 lira, taksim 1 milyon 684 bin 98 lira, düzeltme 1 milyon 641 bin 950 lira, kamulaştırma 814 bin 485 lira, bağış 342 bin 425 lira, intikal 274 bin 390 lira, 3 milyon 212 bin 267 lira ise farklı satışlardan gerçekleşen tapu harcı oldu.