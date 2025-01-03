Sağlık Bakanlığı tarafından 1'inci basamak sağlık hizmetlerinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve mobil tarama araçları ile sahada ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Sunulan hizmetler kapsamında Van’da da 2024 yılı boyunca kanser taraması yapıldı. Bununla beraber 6 Kasım 2024 yılında kurulan Bölge HPV Laboratuvarında 8624 numune çalışıldığı aktarıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “2024 yılında 94.057 kişiye 1. Basamak Sağlık Tesislerinde kanser taraması yapıldı.” denildi.