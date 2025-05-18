Van Atatürk Şehir Stadında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayacak olan kutlama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam edecek.

Van Valisi Ozan Balcı’nın konuşmasının ardından gençlik konuşması, Asayiş Kolordu Komutanlığı bando mini konseri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halkoyunları gösterisi ve 19 Mayıs temalı şiirin okunmasıyla program sürecek.

Program akabinde jimnastik gösterileri, genç kızlar müzikli hareket gösterisi, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mini konseri yapılacak.

Kortej yürüyüşünün ardından yıl içinde çeşitli branşlardaki yarışmalarda derece yapmış sporculara hediye verilecek.

Kutlama alanında kurulan çeşitli stantların gezilmesinin ardından program kapanışı gerçekleştirilecek.