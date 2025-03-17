Van’da yarın (18 Mart Salı) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çelenk sunma programıyla başlayacak. Sabah saatlerinde Zeve Şehitliğine çelenk sunulması, saygı duruşu (şeref atışı), İstiklal Marşının okunması, Van Valisi Ozan Balcı’nın şehitlik defterini imzalaması ve ardından Kur’an tilaveti ile etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ardından etkinlikler anma programlarıyla devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, oratoryo, ödül töreni ve kapanış gerçekleştirilecek.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek olan programlar; öğle saatlerinde Yukarı Norşin camisinde Mevlid-i Şerif, hatim duası, Akköprü Mezarlığı şehit kabirleri ziyareti (Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitliğe karanfil bırakma) ve son olarak Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda Devlet övünç madalyası tevcih programıyla tamamlanacak.