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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 17 farklı suçtan yakalama kararı ile aranan kişi oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişi, işlemlerinin ardından Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı timleri kentte suçlulara geçit vermeyerek, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.İHA