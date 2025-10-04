İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontenjanın bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladığı program kapsamında iş deneyimi kazanmak isteyen öğrenciler, yapılacak duyurunun ardından genclik.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Geliri 3 asgari ücretin altında olan ve kurada ismi çıkan 1667 öğrenci, üniversitede istihdam edilecek.

Programa katılan öğrencilere, İŞKUR tarafından günlük 1083 lira ödeme yapılacak, kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.