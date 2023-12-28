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Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Kitap Van Projesi" projesi kapsamında öğrencilere verilen kitap desteği bu yıl da devam ediyor.

Öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara kolaylıkla ulaşmasını sağlamak amacıyla "www.kitapvan.gov.tr" sitesini açan Valilik, çocukların yaş ve eğitim seviyelerine uygun kitapların belirlenmesi için "Kitap Değerlendirme Kurulu" oluşturdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu belirlenen kitapların tanımlandığı siteye üye olan öğrenciler, buradan okumak istedikleri kitapları seçerek adreslerine gönderilmesini istiyor.

İpekyolu ilçesindeki Kitap Van Projesi Ofisi'nde görevli 10 uzman öğretmen, öğrencilerin talep ettiği kitapları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın mesajıyla paketliyor.

Hediye paketleri, PTT Kargo görevlileri tarafından il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra mahallelerdeki öğrencilere ulaştırılıyor. Okudukları kitabın özetini yazarak siteye yükleyen öğrenciler, yeniden kitap talebinde bulunma hakkı kazanıyor.

Tüm öğrencilerin kitapla buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında şu ana kadar 130 bini aşkın kitap evlere teslim edildi.

"Kitap okuma faaliyetini destekliyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, başarılı olmanın, hayalleri gerçekleştirmenin, geleceğe sağlam adımlar atmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının çocukken kazanılması gerektiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucuları da olamaz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarını eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata ve geleceğin teminatı çocuklarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. İlimizde kitap çalışmalarıyla ilgili çok güzel işler yapılıyor. Bu işleri gönülden yapan öğretmenlerimize, kütüphanecilerimize teşekkür ederim. Şu ana kadar yaklaşık 300 okul kütüphanesi kurduk. 10 ilçemizde yapımına başlanan bebek ve çocuk kütüphaneleri tamamlanmak üzere. Bu, Türkiye'de bir ilk. Tüm ilçelerimizde bebek ve çocuk kütüphanelerinin kurulumunu sağlayacağız. Bölgenin en büyük halk kütüphanelerinden birinin temelini attık."

"Kitapları ödünç vermiyoruz, onların oluyor"

Okul kütüphanelerini zenginleştirmek, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için yaklaşık 3 milyon kitap aldıklarını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye örnek olabilecek projelerden birini hayata geçirdik. Sadece kitap almıyor, kütüphane kurmuyoruz. Aynı zamanda kitap okuma faaliyetini de destekliyoruz. Okullarda bir saat kitap okuma etkinliği yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu çalışmayı yürütüyor. Ayrıca yılda 4 kez benim başkanlığımda kitap okuma yarışması ödül törenleri yapılıyor.

Kitap okuma faaliyetini canlı tutmaya çalışıyoruz. 500 bin TÜBİTAK kitabı da aldık. Çocuklarımızın www.kitapvan.gov.tr adresinden seçtikleri kitaplar, PTT aracılığıyla evlerine götürülüyor. Şu ana kadar 130 bini aşkın kitap gönderdik. Kitapları ödünç vermiyoruz, onların oluyor. Çocuklar da bundan büyük mutluluk duyuyor. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Eğitime, bilgiye, bilime kültüre ve sanata önem veriyoruz. Projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

"Öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırıyoruz"

Proje koordinatörü Gökhan Arslan ise öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanarak kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

www.kitapvan.gov.tr sayesinde binlerce öğrenciye ulaştıklarını bildiren Arslan, "Örgün eğitime kayıtlı öğrencilerimiz sitemize üye olduktan sonra stoktan seçtikleri kitapları PTT aracılığıyla adreslerine ücretsiz gönderiyoruz. Çocuklar okudukları kitabın özetini sisteme kaydettikten sonra ikinci kitabı isteyebiliyor. Böylece öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırıyoruz, evlerinde kütüphanelerini kurmalarına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

"Sipariş verdiğim kitap evime getirildi"

Sipariş ettiği kitabı teslim alan 5. sınıf öğrencisi Ecrin Şeker de kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "İnternetten sipariş verdiğim kitap evime getirildi. Çok mutluyum. Günde 40 sayfa kitap okuyorum. Valimize teşekkür ederim. Okumayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Lise 12. sınıf öğrencisi Yasin Gürcü, "Kitap okumayı çok seviyorum. İnternetten siparişini verdiğim kitap PTT aracılığıyla getirildi. Çok sevindim. Aynı zamanda üniversiteye hazırlanıyorum. Kitap okumanın sınavlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Valimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.