Van’da kar yağışı ve soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan kar yağışından dolayı kent genelinde çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda birçok yol yeniden ulaşıma açılırken, 12 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılabilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Yapılan açıklamaya göre; Bahçesaray ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 2, Edremit ilçesinde 3 ve Gürpınar ilçesinde 4 olmak üzere 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı. Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.