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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 23 -30 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 989 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 97 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 87 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 19 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 5 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 4 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 2 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 1 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 araca-sürücüye makas atmak, 1 araca-sürücüye abartı egzoz, 1 araca-sürücüye çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran aracı kullanmak maddelerinden işlem yapılırken, 12 araç trafikten men edildi.