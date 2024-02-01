Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bahçesaray ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nin yolunun iki noktasına çığ düştü. Kapanan yolda Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle çalışma başlattı.

Ekipler, çığın kapattığı mahalle yolunda tüneller açarak ilerledi. İş makineleri, yüksekliği yer yer 6-7 metreyi bulan çığ kütlelerinin arasında tünellerle yolu açmaya çalışıyor.

Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre ölçülürken Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Polavit yaylasında 2 metre, Hakkari Megabütan Kayak Merkezi'nde ise 190 santimetre olar